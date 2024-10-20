中評鏡頭：台南成功大學具有歷史氛圍

台南成功大學光復校區的古蹟小西門與小東門段城垣殘跡，同時也是出入口之一。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南10月20日電（記者 蔣繼平）台南市東區是台南市的文教重鎮，也是台南市人口最多、密度最高的行政區，成功大學就坐落於此，成功大學不僅以紀念延平郡王鄭成功開台之功為名，古蹟小東門段城垣殘跡、台灣府城小西門城門就在成大的光復校區裡，不僅綠蔭盎然也充滿歷史氛圍。



成功大學位於台南市東區，以“成功”為名，紀念延平郡王鄭成功開台之功。成大校本部由光復、力行、建國、成功、勝利、敬業、自強等相鄰的7個校區所組成，另有安南校區、歸仁校區，以及斗六校區，目前設有11個學院以及醫學院附設醫院和附屬台南工業高級中等學校。



成功大學的光復校區有成功湖、榕園等景點，週邊地區綠蔭盎然，而大成館、歷史系館也是日據時期的歷史建築，古蹟小東門段殘蹟與小西門城門也位於此，城門前還留有兩座古砲，古色古香，與校舍融為一體，平時可見許多學生與遊客在光復校區附近活動。



小東門段殘蹟可追朔到清乾隆五十三年（西元1788年）林爽文事件後以“三合土傳統夯土工法”建城，至今榕樹氣根盤根錯節，生意盎然的景致，增添城垣懷舊感。小西門則於1970年因闢建道路，搬遷坐落於小東門城垣遺址旁，也是台灣校園中唯一的古城門。