蔡壁如聲援柯P狂遭檢舉　以行動力挺民眾黨

蔡壁如到場聲援力挺柯文哲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案從9月5日遭收押禁見至今已邁入第45天，民眾黨今日在柯的新竹老家孔廟前舉辦聲援活動，民眾黨前不分區“立委”、台中市政府有給職顧問蔡壁如也到場聲援表示，因為她現在有公職人員的身分，所以近期只要站出來聲援柯文哲，就會狂被檢舉，但她今天還是要站出來，只是她不上台，而是要和小草們站在一起。



民眾黨新竹市黨部今晚在新竹孔廟前舉辦“集結！為司法正義站出來”集會，包括民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、陳昭姿及秘書長周榆修，還有民眾黨在地民意代表新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥也都沒有缺席，另外包含台北市議員張志豪、資深媒體人毛嘉慶、也都先後上台致詞聲援柯文哲。截至晚間約7時，活動現場約600張板櫈已被陸續湧入的小草坐滿。



蔡壁如指出，這周又有特定媒體指威京集團主席沈慶京要支付她的薪水，當記者向她查證，她只簡短說上班時間不回答新聞事件，但她已決定要提出告訴，媒體光靠一句話就可以讓一個人社會性死亡，要是她今天沒有站出來，是否就代表承認這件事情？她也特別寫簡訊告知記者，台灣一定要有人來清除媒體敗類。



蔡壁如強調，民眾黨幾乎所有的黨公職都被傳喚過了，司法檢調就是為了讓人民感到害怕，甚至有小草害怕到台中找她希望尋求法律的諮詢，所以她現在已成立一個法律團隊，只要小草需要諮詢，都會免費讓律師提供諮詢，因為現在的執政黨和司法檢調已經沒有辦法好好的保護老百姓，所以民眾黨只能靠自己自救。



蔡壁如感嘆，柯文哲在土城看守所已經1個半月來，她呼籲所有小草都要團結在一起，一定要團結給柯看，因為柯交代大家要好好生活，她希望大家好好保護自己，平常好好工作生活，需要站出來的時候就站出來，因為這場司法戰爭還很遙遠。