新竹千人挺柯P　黃國昌：接下來的路不好走

民眾黨今晚舉辦聲援柯文哲新竹場，有上千小草到場支持。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月19日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案從9月5日遭收押禁見至今已邁入第45天，民眾黨今日在柯的新竹老家孔廟前舉辦聲援活動，主辦單位宣稱現場湧入1千名小草到場支持，民眾黨黨公職輪番上台致詞，民眾黨籍“立委”黃國昌擔任壓軸演講時表示，接下來的路不好走，請大家千萬不要放棄信念，等到柯文哲出來的那一天。



民眾黨新竹市黨部今晚在新竹孔廟前舉辦“集結！為司法正義站出來”集會，包括民眾黨“立委”黃國昌、張啟楷、陳昭姿及秘書長周榆修，還有民眾黨在地民意代表新竹市議員李國璋、新竹縣議員林碩彥也都沒有缺席，另外包含台北市議員張志豪、資深媒體人毛嘉慶、也都先後上台致詞聲援柯文哲。截至晚間約7時，活動現場約600張板櫈已被陸續湧入的小草坐滿。



黃國昌致詞時指出，柯文哲在被關押以前，花最多時間在討論的就是新竹市，因為新竹是台灣第三勢力非常重要的發源地，新竹也是最年輕與學歷最高的城市，而這座城市孕育出台灣非常重要、有格局、有視野的政治領袖，他的名字就叫做柯文哲。



黃國昌強調，民眾黨之所以對執政黨提出強烈批判，心中從來不是恨，是對土地的愛，與對於我們下一代深深的愛，因為我們的土地美好的台灣，台灣的人民不可以讓民進黨政權繼續摧殘下去，我們一步都不會讓，這攸關的是這塊土地上的每一位人民及下一代的共同未來。



他說，過去這段時間，相信大家看的非常清楚，從司法到媒體還有40%的“總統”，為了維繫政權控制司法打擊政治對手，用媒體污衊在野黨，過去這幾個月他很難相信，為什麼大家曾經以為終於告別過去的威權，卻在2024年迎來新的綠色威權，過去這段時間，他相信有人會很傷心、徬徨和害怕，面對“國家機器”有沒有勇氣堅定地跟綠色新威權說“不”？ 這絕對不是一件簡單的事，這也不是幾個月或幾個禮拜能完成的工作。



黃國昌認為，民眾黨從來沒有也不敢忘記選舉時做出的許諾，民眾黨所開出的政見是要做到而不是跳票的，民眾黨不是芭樂黨，永遠會記得每張選票的託付，最後他想拜託大家，接下來的路不好走，但請大家千萬不要放棄信念，不要喪失信心，我們這群人不僅會走的遠，隊伍也會越來越大、越來越堅定，等到柯文出來那天，會待領我們把“國家”奪回來。