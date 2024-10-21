中評鏡頭：深坑老街豆腐馳名　假日擠滿人潮

深坑老街假日擠滿來品嚐美食的遊客。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）新北市深坑老街假日人潮總是絡繹不絕，連停車場都大排長龍，這裡有特殊鹽滷製法的豆腐，帶有一股焦香味，甚至還吃得到豆腐冰淇淋，別具特色。



深坑老街位在山青水綠的雪山山脈山腳，因水質甘甜及特殊鹽滷製法所製作的豆腐而聞名，炸豆腐、清蒸臭豆腐、麻辣臭豆腐、烤香腸等平民美食香氣在遊客還未走入便已撲鼻而來。深坑老街兩旁還有各式小吃，一個“烤七里香（雞屁股）”攤位，就能吸引10多位遊客排隊購買，其他魯桂竹筍、白切油雞、豆腐味冰淇淋，也吸引不少遊客。



深坑老街的路口書寫著“淡蘭古道深坑街”，一語道盡深坑悠久歷史，淡蘭古道是清朝時期淡水廳（包涵今日台北）到葛瑪蘭廳（今日宜蘭）的主要通道，從艋岬至葛瑪蘭，全長80公里，深坑就是古道進入雪山山脈前最後一個平地聚落。



深坑集順廟創建於清朝道光18年，主要供奉“保儀大夫”與“保儀尊王”，是深坑老街發展的中心點與居民聚集地，因此廟內也懸掛不少政治人物贈送的匾額，包括陳水扁的“育德尚仁”、民進黨籍台北縣長蘇貞昌的“佑我群黎”，及廟外廣場懸掛中國國民黨籍新北市長侯友宜的“保境佑民”。

