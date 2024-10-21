中評關注：賴推台灣往戰爭邊緣　藍不吭聲？

國民黨中央黨部。（中評社資料照） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）賴清德520上任至今滿5個月，台灣內外都烽火連天，對內因賴強硬不示軟，舉凡“國會”改革法案到總預算，都擺出寧願玉石俱焚也要鬥到底的姿態；對外則堅持“新兩國論”，已引來大陸解放軍兩次圍台軍演。



賴清德對兩岸局勢愈趨緊張，迄今只走積極備戰這一條路，包括防衛預算大增、打造40萬民防力量，誓言絕不簽署和平協議，緊密與美國合作，加強軍購，都讓整個社會瀰漫著一股戰爭將近的氛圍。



賴清德在2024大選前說，如果他當選，戰爭的風險將是最低，現在可說已跳票。但弔詭的是，最大在野黨、國民黨近來並未強打此議題，檯面上的藍營政治人物，除了馬英九頂著逆風猛戳賴清德此痛處外，其他人似乎不太吭聲，或者有批評也都只是點到為止。



盤點藍營近來和“賴政府”激烈交鋒的議題，其中包括廢死、能源、缺電等，都是內政問題。但民進黨正一步步將台灣推向戰爭邊緣，攸關台灣生死存亡，國民黨卻相當低調。



藍營對戰爭議題抱持閃避態度，大多認為吃力不討好，容易成為綠營抹紅箭靶。加上賴清德最近拋出的“中華民國”論述，即便骨子裡仍是兩國論述，藍營內部也沒有像馬英九一樣，明確點出賴口中的“中華民國”其實等於“台獨”。



國民黨這些作為引發的連鎖效應，就會讓綠營操作成，賴清德回“中華民國”立場，大陸仍用軍演脅迫，協助民進黨政府凝聚更積極備戰的底氣，一層扣一層的惡性循環勢必將台灣推向戰爭的邊緣。藍營如不想方法加以阻止，連能穩住兩岸關係的九二共識都不敢多談，最後真的會辜負此次大選讓他們成為“國會”最多數黨的民意了。