柯文哲上周五赴台大探視病危父　民眾黨證實

被羈押在台北看守所的台灣民眾黨主席柯文哲上周五獲准赴台大醫院加護病房探視病危的父親柯承發。(中評社 資料照) 中評社台北10月20日電／民眾黨新竹市議員李國璋19日透露，民眾黨主席柯文哲的爸爸柯承發，目前已住進加護病房；而今日有消息傳出，柯文哲18日已到台大醫院探視“柯爸”，民眾黨發言人戴于文也證實此事。



《中時新聞網》報導，李國璋昨於民眾黨戶外開講指出，柯承發進入加護病房前，仍不知柯文哲被羈押在土城看守所，他也相信柯文哲還不曉得父親已被送進加護病房。李國璋感嘆司法竟造成柯家父子不知彼此下落，他質疑難道這就是民進黨想要看到的狀況嗎？



柯文哲胞妹柯美蘭19日晚間在民眾黨戶外開講活動上，談到哥哥和父親柯承發的狀況時兩度哽咽。媒體今詢問柯文哲母親何瑞英此事，她泣不成聲，只表示心情很不好，“不要再問了。”



對此，台北看守所今回應，若收押禁見中的收容人親友有特殊情況發生，收容人親友可以委請辯護律師辦理律師接見，將親友特殊情況轉達收容人；若收容人情況符合《監獄行刑法》28條、《羈押法》23條，亦可申請戒護探視。



另外，有柯粉19日在臉書社團留言爆料，“柯P周五有去看柯爸爸了”，戴于文回應，家屬確實有將病危通知交由律師，代依規定提出申請，謝謝大家對柯爸的關心。





