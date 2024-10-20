屏東鄉親集結挺柯P　黃國昌轟民進黨墮落

民眾黨20日晚間舉辦“屏東集結 正義開講”，黨公職一同上台感謝所有到場的支持者。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，已一個多月。民眾黨陸續在全台各地舉辦演講活動，20日晚間來到屏東市慈鳳宮前舉辦“屏東集結 正義開講”，聚集將近300人到場。從台灣頭戰到台灣尾，白委黃國昌、黨秘書長周榆修除了在台上痛批民進黨墮落，語氣中也帶感性，最後與鄉親一起高唱“穩穩的走”，在手機燈海下凝聚士氣。台下群眾高舉“綠色恐怖，民主退步”聲援被押在看守所的柯P。



民眾黨屏東縣黨部20日晚間在屏東市慈鳳宮前的永福路，舉辦“屏東集結 正義開講”，從下午6時一路進行到8時40分，先從民眾肥皂箱開場暖身，在邀請黨公職及友軍上台開講，現場擺放300張椅子，壓軸白委黃國昌上台時，底下幾乎坐滿，兩旁也站了許多民眾，凝聚士氣。



民眾黨屏東縣黨部主委林育先邀請白委黃國昌、林國成，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨發言人李有宜，民眾黨中央委員林富男、民眾黨潮州鎮民代表林耀宗等人上台演講。另外，安排前白委、台中市政府顧問蔡壁如，還有國民黨“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉到場擔任神秘來賓。



壓軸登場的黃國昌上台演講時仍聲嘶力竭喊話，語氣也帶有感傷，他說，過去兩個月有滿滿的不捨，也有滿滿的憤怒，無法理解以民主進步起家的政黨，會走到墮落的地步，把司法變成攻擊政治對手的武器，把保持中立的媒體變成最大的宣傳工具。



黃國昌痛批，嘴巴說要團結台灣人民的賴清德，一次又一次搞對立、搞撕裂，只想著2028年消除路障打擊對手並順利連任。目前在野黨在“立院”杯葛的，從來不是明年總預算，而是政府要給人民的許諾，有責任的政府，決不能欺騙農民與原住民，掌握權力的人不能忘記人民才是主人。



身為屏東人的林國成上台演講時表示，40年來倒底看到屏東有何改變，仍是原本的屏東，屏東有出過“總統”、“行政院長”、一堆綠委，但民進黨執政衹有屏東火車站有改變。屏東人很古意，很惜情，但民進黨到底對屏東人做了什麼？他呼籲一定要把民進黨推翻，給第三勢力與民進黨車拼的機會。



“從‘立院′前的濟南路一路走到台灣尾，真的是一段艱辛的路。”周榆修表示，民眾黨現在是最團結的時刻，比任何時刻都團結，他公開向大家承諾一定會團結在一起，不可能分裂，會一步一步往前走，感謝現在大家每一場的支持，從台灣頭走到台灣尾，民眾黨會持續勇敢打拼。



蔡壁如這次仍站在台下演講，她痛批特定媒體配合檢調放消息，讓外界以為他有拿錢，她在慈鳳宮前發誓，絕對會提告，不允許媒體繼續造謠。蔡壁如也高呼“國民黨已長期執政過，也給民進黨完全執政，有變得比較好嗎？若沒有變得更好，第三黨會一直存在，大家要一直堅持。”



擔任開場致詞的林育先表示，上次在這裡辦廟口開講就是去年大選期間，當時期盼能選出清明的領導者，可惜事與願違。但黨部人員認真工作、服務地方，第一時間就成立林國成聯合服務處，也希望大家繼續給民眾黨加油，希望在野一起團結，監督執政黨，打倒綠色新威權。