讚藍白合作　蘇清泉：韓國瑜也支持為白站台

國民黨“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉20日受邀出席民眾黨“屏東集結 正義開講”，把握機會與白營支持者互動。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月21日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨陸續在全台各地舉辦演講活動聲援被羈押的黨主席柯文哲，20日晚間在屏東市慈鳳宮前舉辦“屏東集結 正義開講”，近300人到場。中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉站台細數藍白在“立院”的合作，也表示有向國民黨籍“立法院長”韓國瑜提到要來站台，韓也認同支持。



蘇清泉受邀於晚間7時30分上台演講，進場時先與坐在第一排的台中市政顧問蔡壁如打招呼，共同擔任神秘嘉賓的蘇、蔡兩人在主持人的介紹下向支持者揮手問候，兩人也彼此加油打氣。蘇清泉隨後又走到舞台後場，與民眾黨“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修、民眾黨屏東縣黨部主委林育先等人寒暄，現場互動氣氛十分良好。



爭取參選2026屏東縣長的蘇清泉演講時表示，國民黨、民眾黨可以合作的地方太多太多，只要是福國利民的所有法案，一定會全力相挺、同步合作。他舉白委陳昭姿提出代理孕母法案，專業度不輸蔡壁如，陳親身經歷的故事也相當感動人。話鋒一轉，蘇清泉也批，卻不懂民進黨“立委”一直反對，不知道在反對什麼。蘇清泉又舉例，白委吳春成提出的壯世代產業條例，也是最好的合作法案。



對於近期台海情勢緊張，蘇清泉也提到，他是海軍陸戰隊軍醫退伍，但美國居然軍援過期的物資給台灣，叫台灣人穿過期的防彈衣，用40年前的子彈，過期的彈藥很危險，若膛炸會害死人，台灣不是垃圾回收場。



蘇清泉最後也強調，民眾黨、國民黨所有好的法案，一定是緊密配合。他這次過來力挺幫民眾黨站台前，曾向國民黨籍“立法院長”韓國瑜報告，連韓國瑜也認同，支持他一定要來相挺。



蘇清泉致詞約8分多鐘，結束後也受到民眾黨支持者拍手鼓勵，蘇清泉離場時特別走中間走道，一路上與所有的民眾黨支持者打招呼、擊掌、比讚、甚至合照，甚至當中還有蘇清泉認識的友人。蘇清泉一一向走道兩側的鄉親打招呼問候後才搭車離開。



民眾黨屏東縣黨部20日晚間在屏東市慈鳳宮前的永福路，舉辦“屏東集結 正義開講”，從下午6時一路進行到8時40分，先從民眾肥皂箱開場暖身，在邀請黨公職及友軍上台開講，現場擺放300張椅子，壓軸白委黃國昌上台時，底下幾乎坐滿，兩旁也站了許多民眾，凝聚士氣。



20日的晚會，民眾黨屏東縣黨部主委林育先邀請白委黃國昌、林國成，民眾黨秘書長周榆修、民眾黨發言人李有宜，民眾黨中央委員林富男、民眾黨潮州鎮民代表林耀宗等人上台演講。