中評關注：沒有柯文哲的新竹還有主場優勢？

民眾黨19日在新竹市舉辦聲援柯文哲晚會。（中評社 資料照） 中評社新竹10月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城案從9月5日遭收押禁見至今已邁入第47天，民眾黨19日在唯一執政的新竹市柯老家舉辦聲援晚會，儘管主辦單位宣稱有1千名小草到場支持，確實是近期人數最多的一場，但沒有柯的新竹主場優勢是否還在？恐怕仍有待觀察。



19日在新竹市的聲援柯文哲晚會中，由柯妹柯美蘭出面打頭陣，她面容憔悴還2度哽咽地透露柯爸身體不佳，但哥哥卻被押人取供還被關在土城看守所裡，最後還義憤填膺的表示自己絕對不會屈服於惡勢力，並發誓這一生絕對不會讓民進黨得逞，讓台下許多小草都忍不住紅了眼眶。



負責主辦晚會的民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋隨後也接力登場，同樣向小草打出悲情牌，並加碼透露柯爸住進加護病房前都不知道兒子被關在土城看守所內，而柯文哲也不知道父親已住進加護病房，李強調司法不公讓骨肉分離，呼籲小草一定要用選票教訓民進黨。



在柯文哲新竹老家打悲情牌向小草訴諸情感原本無可厚非，也是政治操作上常用的煽情手法，但沒想到隔天李國璋的說法很快就被媒體打臉，原來柯其實早已在晚會前一天的18日，在監所戒護下趕赴台大醫院探視已被發出病危通知的柯爸，民眾黨發言人戴于文隨後也向媒體證實此事，讓許多人看了都相當傻眼。



民眾黨這回悲情牌不但沒打成，卻反而在自家後院放火，無形間也加深中間選民對民眾黨不誠實的印象，這對正逢多事之秋的民眾黨來說，無疑是又意外增添了柴火，絕非好事。

