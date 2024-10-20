柯文哲看守所內看了父親病歷　午夜台大探視

前白委、台中市政府顧問蔡壁如20日出席“屏東集結 正義開講”活動時站在台下演講。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東10月20日電（記者 蔣繼平）台灣民眾黨主席柯文哲涉台北市長任內京華城案遭羈押禁見，即將屆滿2個月。前民眾黨“立委”、台中市政府顧問蔡壁如20日晚間在屏東市受訪時證實柯文哲18日半夜有去台大醫院加護病房探視父親。在看守所內也看過父親的病歷。



民眾黨發言人戴于文則證實，柯文哲的律師依規定申請戒護探視。



蔡壁如20日在屏東受訪表示，柯文哲父親柯承發最近因急性心肌梗塞，裝支架，這1、2天在加護病房觀察，柯文哲本身是加護病房的專科醫師、是很專業的醫師，因為還是有朋友把柯父親的病歷帶進去給柯文哲看，律師有申請可以，所以18日半夜有見到。



蔡壁如表示，柯爸應該還在加護病房觀察中。媒體追問柯文哲是否擔心見不到父親最後一面？蔡壁如表示，現在病情不清楚，病人的隱私就不再討論。



民眾黨屏東縣黨部20日晚間在屏東市慈鳳宮前的永福路，舉辦“屏東集結 正義開講”，從下午6時一路進行到8時40分，現場擺放300張椅子。民眾黨屏東縣黨部主委林育先邀請黨籍“立委”黃國昌、林國成、民眾黨秘書長周榆修等黨公職上台演講，並安排前白委、台中市政府顧問蔡壁如，還有國民黨“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉到場擔任神秘嘉賓。