中評關注：太敏感？謝典林與韓國瑜同框告吹

彰化縣議長謝典林因挺郭台銘選大選，宣布退出國民黨。（中評社 資料照） 中評社彰化10月21日電（記者 方敬為）彰化縣議長謝典林去年宣布退出中國國民黨，但黨主席朱立倫日前卻稱退黨案未生效，更傳出謝邀請國民黨籍“立法院長”韓國瑜21日參訪縣議會，並將在韓的見證下宣布回歸藍營，相關消息一出，引發政壇議論，韓辦並臨時婉拒邀請，由於政壇廣傳，韓國瑜正在巧妙扮演藍營“桶箍”，或許是為避免敏感，導致韓、謝同框告吹。



去年7月大選期間，彰化縣議長謝典林力挺鴻海集團創辦人郭台銘參選，在其個人臉書宣布退出國民黨，引發政壇震撼。近日盛傳謝將重回藍營，並將在10月21日彰化縣議會定期大會開議，邀請韓國瑜當天將到彰化縣議會參訪時，順勢宣布回歸國民黨，對此謝典林本人不證實也不否認。



據瞭解，相關行程都已排定，彰化縣議會也著手辦理當天場地布置及餐食規劃等安排，原定韓國瑜會在21日中午蒞臨縣議會，與彰化縣議會各黨團議員交流，並在議會新會館1樓餐敘，謝典林會藉著與韓國瑜同框際，宣布回歸藍營，韓國瑜作為黨內政治明星，會是最佳見證人。



但謝典林回歸藍營的消息曝光後，政壇議論，韓辦並在18日臨時向彰化縣議會議長市婉拒邀請，以韓國瑜21日須主持“立法院”朝野協商為由，取消參訪行程。韓辦並在20日晚間向媒體發出採訪通知，確認21日韓國瑜將在“立院”主持黨團協商研商有關“2025年度政府總預算案”及“2024年度追加預算案”。



韓國瑜在“立法院”秉公主持政務的風格，受到民眾認同，並反映在民調表現上，在藍營內部影響力上升，先前才到南投同框退黨的南投縣議長何勝豐，又傳出謝典林藉韓國瑜同台宣布回歸國民黨，政壇認為，韓正在巧妙扮演藍營“桶箍”，蓄積能量，或許是相關揣測過於敏感，才導致韓辦臨時取消參訪行程，不過，卻也間接反映出，韓國瑜確實仍有一定程度的聲望。



此外，去年謝典林宣布退黨後，政壇盛傳有與台灣民眾黨接觸，甚至有協商列入民眾黨不分區“立委”名單的可能性，雖然後續被否認，且並無相關情事發生，可是謝退出藍營的舉動，某方面已與民眾黨牽連；而韓國瑜與民眾黨主席柯文哲有交情，為不與白營交惡，迴避擔任謝典林回歸藍營的見證人，也可能是考量之一。