民調：民進黨31%國民黨25%民眾黨12%

31.1%的民眾支持民進黨、25.3%支持國民黨、12.6%支持民眾黨。（照片：台灣民意基金會提供） 中評社台北10月21日電／台灣民意基金會21日上午發表“台灣人最新的政黨支持傾向”民調顯示，31.1%的民眾支持民主進步黨、25.3%支持中國國民黨、12.6%支持台灣民眾黨、2.3%支持時代力量、1.4%其他政黨。民進黨與國民黨支持度縮小6.5個百分點，民眾黨已漸穩住陣腳，一個新的政黨競爭形勢展開。



民調詢問，“台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量……等等。在所有政黨中，最支持的是哪一個政黨？”結果發現，31.1%民進黨，25.3%國民黨，12.6%民眾黨，2.3%時代力量，1.4%其他政黨，26.6%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成一支持民進黨，二成五支持國民黨，一成三支持民眾黨，時代力量2.3%，其他小黨合計1.4%，二成七中性選民。



與上個月相比，台灣人政黨支持傾向有明顯變化。民進黨重挫4.4個百分點，國民黨上揚2.1個百分點，民眾黨止跌回升0.6個百分點，時代力量下挫2.8個百分點，中性選民遽增5.3個百分點。整體而言，過去一個月，民進黨與國民黨支持度急遽縮小6.5個百分點，民眾黨已漸穩住陣腳。一個新的政黨競爭形勢於焉展開，藍白聯手的社會基礎已大於綠6.8個百分點，即使民進黨與時代力量支持度加起來，仍落後藍白4.5個百分點。



民調分析，這樣的政黨競爭新形勢為何出現？可分三點略做討論：



第一，民進黨方面，從年初贏得2024大選後，支持度一路上揚，六月時飆到最高點三成七，遙遙領先國民黨近20個百分點。現在支持度31.1%，是2024年3月以來的最低紀錄。從大的方面看，可能和近一個月來的兩大事件有關，一個是死刑“釋憲”結果，惹怒部分傳統支持者；另一個則是，獨派陣營開始對賴清德“總統”兼黨主席“重中輕台”（重“中華民國”，輕“台灣獨立”）言論的反彈。



第二，國民黨方面，自年初輸掉2024大選後，支持度浮浮沉沉，最低曾低到17.8%，始終只能維持第二大黨的地位。與民進黨相比，最多曾落後到20個百分點，最少也落後5.3個百分點。然而，自八月開始，連續兩個月支持度站穩23個百分點，如今站上今年初以來的新高點，顯示有一股上升的氣流出現。這難得一見的新氣勢可持續多久？會不會更上層樓？值得觀察。

