柯文哲赴台大醫院探視父親　戴著手銬腳鐐

陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲91歲的父親柯承發重病住進台大醫院加護病房，柯在台北看守所批准後，18日在所方人員戒護下，戴著手銬、腳鐐前往探視。當時家屬與民眾黨人員都沒有在現場。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡21日證實，柯家是在18日向台北看守所申請，當天批准、傍晚在北所人員全程陪同下，柯文哲前去探視，親屬、黨中央都未獲通知。



據瞭解，民眾黨中央是在柯文哲探視完父親後，才獲得相關消息，柯文哲探視期間，也與主治醫師討論相關病情。也由於家屬並未對柯承發說明柯文哲因京華城案遭羈押，因此柯承發是否有發現柯文哲帶著戒具，就不得而知。



陳智菡表示，柯承發是因癌症住院，但15日病情有明顯轉變（心肌梗塞）送入加護病房，家人在過程中也在思考要不要提出申請讓柯文哲依法探視，之後於18日向北所依法提出申請，北所迅速地當天就批准柯文哲探視，當天傍晚柯文哲在北所人員全程陪同下前往探視。



陳智菡也澄清，民眾黨創黨元老蔡壁如所稱“柯文哲18日半夜探視”、“朋友帶柯父親的病例給柯文哲”是錯誤的資訊，時間點是傍晚，且柯文哲遭羈押禁見是不能通訊的，連家屬都不能探視，其他人更不可能，這是違法的行為，因此一定要嚴正澄清。



柯文哲涉京華城圖利案，9月5日在二度羈押庭遭台北地方法院裁定羈押禁見，至今已逾1個半月，全案朝起訴方向加速。