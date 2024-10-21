南非要求台遷館　林佳龍：加強與史國關係

林佳龍答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）有關於南非要求台灣駐處要遷出首都，這是否會影響台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼的關係？台“外交部長”林佳龍今日答詢表示，有警覺這是一連串要打壓我們外交行動，會加強跟史國外交關係，阻止效應擴散。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，並備質詢。



民進黨“立委”王定宇質詢關切南非要求台灣駐處遷出首都議題，現狀是如何？我們要撕毀協議要求，搬走嗎？林佳龍回覆說，正常運作中，駐處要留在首都。對於片面行動違反協議，“我們態度是沒有要搬”。



王定宇也詢問是一直都不搬嗎？林佳龍說，南非如果是法治國家，就應該遵守，但若造成重大影響我們會有因應。



在南非館處是我們財產嗎？林佳龍說，對，我們有做財產保全，成立應變小組會做各種準備，國家之間法律規定必須要遵守。



王定宇追問是否判斷南非要求駐處搬離首都的原因，外部因素中國施壓是公開秘密？“外交部”有尋求外部支持？林佳龍說，我們持續尋求民主國家協助，過去半年都很頻繁與美國、日本與G7國家尋求協助，這些國家有向南非表達意見，捷克也有幫忙我們發聲，各國駐地當使館會交換意見。



王定宇詢問史瓦帝尼是目前台灣唯一非洲“邦交國”會有影響？林佳龍表示，我們有警覺是一連串要打壓我們外交行動，會加強跟史國外交關係，阻止效應擴散。

