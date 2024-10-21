韓國瑜下午主持總預算協商　綠表態願讓步

綠委吳思瑤受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午將召集朝野協商，處理明年度總預算案。民進黨團幹事長吳思瑤上午表態願意讓步。她說，針對卡關主因原住民禁伐補償條例，金額都可以談，無論是追加預算或其他可行方式，行政部門可以協調讓步。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，原因有三點。第一，“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元。第二，“立法院”決議公糧收購價格由26元提高至31元。第三，“立法院”決議健保點值也從1點0.9元調高至0.95元。但這三項修正“行政院”都沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立院”封殺總預算案。



上週韓國瑜曾針對總預算案召集朝野協商，當時民進黨團提出讓步方案，先讓禁伐補償從3萬元增加至4萬元，但藍白不買單，今日下午韓國瑜將再次為總預算案召集協商。吳思瑤上午表態願意繼續讓步。



吳思瑤今日受訪時表示，下午的朝野協商將持續針對明年度總預算案，我們希望在野黨不要是鐵板一大塊，當行政部門、民進黨團已經提出讓步方案的時候，請問藍白有任何建設性的妥協嗎？有大家各退一步的想法嗎？如果執意是鐵板一大塊，那麼協商恐怕就會持續的無解，總預算要審查就會比登天還難，藍白還要惡意的惡搞下去嗎？



“行政院長”卓榮泰昨日在臉書發文表示，以餐廳點餐比喻朝野的總預算爭議，卓榮泰說，大家決定帶1000元點4道菜，但餐廳老闆要求加點第五道菜，才要上菜，那麼只要餐廳同意以後不會再如此要求加點，只此一次下不為例，這次我們也可以設法加點費用、解開僵局。

