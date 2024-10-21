提高“憲法”法庭判決門檻？藍綠大駁火

《憲法訴訟法》修正案審查，提案藍委翁曉玲發表看法。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）“立法院”司法法制委員會今天排審《“憲法”訴訟法》修正案，中國國民黨“立法院”黨團主張將“憲法”法庭判決門檻提高到2／3，引來民進黨團反對，雙方唇槍舌戰。民進黨黨團幹事長、“立委”吳思瑤在程序發言時提出兩點訴求，要求先審大法官人事同意權，並召開公聽會。民進黨“立委”沈發惠則痛批藍營要癱瘓“憲法”法庭，就是要癱瘓政府，也就是“中華民國”的敵人



主要提案修法的國民“立委”翁曉玲則駁斥，認為綠委的要求僅是在拖延修法程序，且綠委所指的癱瘓“憲法”法庭的元凶正是賴清德。若賴硬要“立院”強吞不適任的大法官名單，“立院”不可能接受。若名單人選好，就不會有“大法官缺額”的問題，她也希望設定表決門檻，就是避免少數幾位大法官就可以決定。



由翁曉玲等人所提出的《“憲法”訴訟法》修正案，司法法制委員會由國民黨籍召委吳宗憲今日排案審查。翁曉玲版本是將大法官“現有總額”人數定義為“法定總額”、意即固定為15人；並且將“憲法”法庭判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2／3，即要10位大法官同意才能判決。



吳思瑤在程序發言時提及，今天在“立法院”是重中之重，是否會有瀕臨癱瘓“憲法”法庭，對台灣“憲法”法治按下發動鍵，形成一場核爆？上週末律師界、人權界都紛紛發表連署聲明，反對“司法院長”懸缺。

