葉元之批“倒閣”是話術　籲遵守規定解決困境

藍委葉元之接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北10月21日電（記者 俞敦平）針對“行政院長”卓榮泰在臉書發文暗喻“倒閣”，中國國民黨籍“立委”葉元之今天在“立法院”聯訪中批評卓的發言為“話術”，無助於解決當前預算僵局。葉元之強調問題的核心在於預算應依法編列，並呼籲相關人士遵守規定以解決困境。



針對昨晚卓榮泰在臉書上發表的文章被外界視為暗喻要在野“倒閣”，葉元之今日在“立法院”接受聯訪時表示，卓的比喻並不合邏輯，反而讓問題更加混亂。卓榮泰以餐廳點菜作為隱喻，暗示預算僵局，但葉元之認為這種比喻未能清楚說明問題。



葉元之指出，依法應該編列五道菜（預算項目），但卓榮泰卻只點四道菜，並將剩餘的資金挪作他用。他強調，依照法律規定，桌榮泰應該按規定點五道菜，否則就會引起其他“一起用餐的員工”的不滿。葉元之認為，解決這個問題的關鍵在於遵守法定預算編列的規則，並非透過“倒閣”等極端手段。



針對卓榮泰的“倒閣”言論，葉元之進一步表示，台灣現行“憲法”下，“倒閣”無法徹底解決政治僵局。他指出，即使“行政院長”下台，“總統”依然是民進黨籍的賴清德，未來上任的新“行政院長”也不會改變預算編列的問題。因此，葉元之認為“倒閣”無助於解決當前的政治僵局，僅僅是“話術”，無法實質解決問題。

