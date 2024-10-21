檢方查到柯冷錢包？民眾黨：若有早破解了

民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月21日電（記者 鄭羿菲）針對《菱傳媒》報導，檢廉查扣到台灣民眾黨主席柯文哲一個冷錢包，若破解城中，就能比對虛擬貨幣交易紀錄是否與賄款有關。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡今日回應表示，司法專業偵防人才眾多，若有所謂的冷錢包一開始就被搜到，應該早已被破解，這類子虛烏有的傳言到底何時才願意罷休？很多猜測謠言就像是科幻小說，民眾黨沒辦法一一回覆。



柯文哲涉京華城圖利案，9月5日遭裁定羈押禁見，至今已逾1個半月。民眾黨20日透過臉書宣布，27日將在台北市舉辦“賴政府”搞什麼鬼”萬聖節集會活動，抨擊執政黨搞鬼，不分節日天天來，並且向支持者募集“鬼故事、鬼片”，要讓政府胡亂搞事的妖魔鬼怪無所遁形。



對此陳智菡表示，目前已規劃裝置藝術呈現“賴政府”的各種鬼故事，雖有遊行計劃，仍在看社會氛圍，及整體司法案件的進度，還在滾動調整中。



陳智菡指出，10月底就是西洋萬聖鬼節，賴清德上台後，台灣發生許多更詭異的狀況，如偵查不公開變偵查大公開、台灣不缺電，卻要在菲律賓蓋電廠輸電回台等，因此民眾黨在過去象徵威權的中正紀念堂旁舉辦活動，讓民眾看清楚台灣上空正盤旋新黨國幽靈、宣傳“賴政府”鬼故事。