環團北上批台中電廠增氣不減煤　盧秀燕感謝

台中市爭好氣聯盟等環保團體21日赴“立法院”召開記者會。（中評社） 中評社台中10月21日電（記者 方敬為）台中市爭好氣聯盟等環保團體今天赴“立法院”召開記者會，批評“賴政府”對台中火力電廠（中火）增設4部燃氣機組案，初階環評草率，並未拆除老舊燃煤機組，增氣又不減煤，恐怕使中火成為碳排量巨獸。中國國民黨籍台中市長盧秀燕對此向環團致謝，感謝幫助台中發聲，並呼籲中央正視地方心聲，希望至少“增一拆一”，減少對百姓健康的危害。



中台灣多個環保團體21日在“立法院”召開“大增氣、微減－中火碳排將重登世界第一，創紀錄！”記者會，環團指出，“經濟部”管轄的台灣電力公司規劃在中火增建4部燃氣機組，今年8月並通過初階環評，卻未規劃將6部老舊燃煤機組除役，並列為緊急備援機組。只增不減，中火恐怕成為全球第一大碳排巨獸，要求環評退回重審，否則不排除發動進一步抗爭。



盧秀燕21日出席“大雅區大明國小明仁樓A棟老舊校舍拆除重建工程動土典禮”，針對中火初階環評爭議受訪表示，感謝環保團體為台中發聲，大家都知道中火是全台規模最大發電廠，而且到目前為止都是採燃煤發電，對市民健康影響很大，所以明年度碳費徵收，中火就是重點的對象。



盧秀燕說，她長期以來就向台電表示，歡迎增加燃氣機組，但是“增氣必須拆煤”，燃氣機組的功率很大，是燃煤機組的2倍之多，照理增1部燃氣機組要拆2部燃煤機組。但考慮到全台用電需求，她主張至少要“增一拆一”。

