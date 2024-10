藍委賴士葆受訪。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北10月21日電(記者 楊騰凱)台灣駐美代表俞大㵢接受美國《福斯新聞網》(FOX)訪問指稱,台灣準備好作戰了,引起議論。中國國民黨籍“立委”賴士葆向中評社表示,這樣的發言會引起很多不必要的爭議,不僅對兩岸和平沒幫助,也徒增台灣的風險。



賴士葆指出,現在這些政府官員可能都在學上位者,學賴清德在打嘴砲,俞大㵢是駐美代表,他的發言代表了台灣對兩岸議題的態度,這樣的發言講出來後,會引起很多不必要的爭議,外交官應該謹言慎行,這樣的講法只會徒增台灣的風險,對兩岸和平都沒有幫助。



福斯新聞網專訪俞大㵢,報導標題寫“大使:中國加大侵略時,台灣人民準備好作戰”(Taiwanese people ready to fight as China ramps up aggression, ambassador says)。不過台駐美代表處20日發布新聞稿表示,在假設北京發動戰爭的提問下,俞大㵢說“台灣人準備好保衛自己的家園,就像烏克蘭人保衛自己的國家”;脈絡是假設中方片面發動戰爭,而非台灣人準備打仗,這不是挑釁更非引戰。