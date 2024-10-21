卓榮泰點菜說暗喻“倒閣”？侯：應端出好菜

侯友宜赴新北市汐止區的金龍山北峰寺，進行觀世音菩薩出家紀念日參拜祈福。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月21日電（記者 張穎齊）明年度政府總預算在“立法院”藍白聯手封殺下5度卡關，“行政院長”卓榮泰20日晚間在臉書發文“點菜說”，被解讀暗喻可“倒閣”、解散“立法院”，引發譁然。中國國民黨籍新北市長侯友宜21日表示，治國不應當是聚焦在點菜，應是如何端出好菜？總預算一定要充分討論、嚴格把關。



“立院”朝野今日繼續協商總預算案，卓榮泰昨晚在臉書發文，以“餐廳點菜”比喻朝野僵局，直指同事聚餐點4道菜，結果餐廳要求加點5道菜，更意有所指稱餐廳可決議把他趕出去，外界解讀暗喻“立院”可“倒閣”。



侯友宜今上午赴新北市汐止區的金龍山北峰寺，進行觀世音菩薩出家紀念日參拜祈福，與會的有國民黨籍新北市議員白珮茹、民政局長林耀長、汐止區長林慶豐、汐止區里長聯誼會長陳有諒、金龍山北峰寺管理人陳綿、總幹事陳純純、汐止區各里長等，約50人。



侯友宜會後受訪表示，治國不是聚焦如何點菜，而是如何端出好菜來跟人民分享，這才是最重要目標，所以中央總預算一定要經過充分討論、嚴格把關，且符合民眾需求，大家要一起努力、合力往前走。

