民主基金會聽誰的？廖達琪：韓支持配合外交

廖達琪答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）台官方捐助成立的台灣民主基金會，目前是由中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜擔任董事長，二軌外交路線會不會扞格？民主基金會執行長廖達琪今在“立院”答詢表示，這是假設性問題，我們都配合“外交部”，不容易出現扞格狀態。韓國瑜也非常支持認為要配合國家外交，覺得定位是要深化與亞洲自由民主國家NGO團體連結走出世界，這點沒有扞格。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，並備質詢。



台灣民主基金會執行長日前敲定由代理執行長廖達琪真除，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜與“賴政府”執行長爭議終於落幕。而韓國瑜原來推薦的執行長、政大教授盧業中則擔任副執行長。



綠委洪申翰今天質詢提及，民主基金會成立的目的是什麼？很多公民團體關心這件事情。林佳龍說，成立當時他知道，當時他在“國安會”，當時“國安會”諮詢委員高英茂籌組過程他非常瞭解。在美國也有參與美國民主基金會，20年來一路走來都有參與、關心。



洪申翰提到，很多民主基金會董事找他討論幾件事情，已經通過廖達琪執行長同意案，大家都有肯定。但是幾個問題要回答，民主基金會算是二軌外交，大家關心執行長路線與賴清德是否一致？

