蔡壁如未列中市議會備詢　綠怒轟15分鐘

台中市府顧問蔡壁如未至議會備詢，民進黨台中市議員砲轟15分鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月21日電（記者 方敬為）民進黨台中市議會黨團下質詢條，要求台灣民眾黨籍市府顧問蔡壁如今天至議會備詢，但市府以“幕僚、非主管不必備詢”為由，未讓蔡列席，引發綠營極度不滿，民進黨籍議員輪番砲轟整整15分鐘，痛批蔡壁如月領新台幣12萬元，卻連工作內容都不明，坐領乾薪，還不必受議會監督，直批中國國民黨籍市長盧秀燕不擇手段，只為了成全藍白合！



台中市議會21日召開定期會民政業務質詢，民進黨團日前要求蔡壁如列席備詢，將就媒體報導指稱，蔡涉入台北京華城弊案等爭議，請當事人向議會說明清楚，但正式開議後，備詢台上未見蔡壁如列席，引爆民進黨議員不滿，現場砲聲隆隆。



民進黨籍台中市議員陳俞融、陳淑華、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人質詢，怒批台中市政府包庇蔡壁如，並當場連問多位局處首長，近期是否與蔡壁如開過會？副市長黃國榮是否知道蔡壁如具體工作內容？大部份都回答最近沒有和蔡開會，僅共同出席過公開活動。黃國榮也未明確說明蔡壁如具體工作內容。



民進黨議員指出，蔡壁如棲身中市府，平常卻在外面跑紅白帖，利用市府職權滿足個人政治利益，如今還被指稱可能涉入京華城弊案，台中市議會要求列席說明，居然遭回絕，實在太誇張了！



市府法制局長李善植表示，依“內政部”函示、地方制度法及議會規定，“幕僚、非主管不必列席備詢”。除非兼任重要職務，則非不得列席。黃國榮並提到，民進黨籍前台中市長林佳龍任內，國民黨議員也要求時任市府顧問方昇茂備詢，當時林市府也以方目前並未兼職，無須列席備詢，依法辦理，有前例可循。