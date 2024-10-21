中東駐台3代表挨告　林佳龍承諾瞭解

針對NGO團體“阿拉伯在台商務協會”有混淆、誤導及詐騙等議題，藍委徐巧芯提出相關質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）媒體報導沙特阿拉伯、阿曼及約旦駐台代表多次檢舉NGO團體“阿拉伯在台商務協會”有混淆、誤導及詐騙疑慮，卻反遭商會控告妨害名譽，台北中山分局警方還一度要求駐台代表到案，險釀外交危機。中國國民黨“立委”徐巧芯今天在“立院”質詢時，不滿“外交部”未能捍衛駐台使節的豁免權益，要求部長林佳龍應全面瞭解過程有何問題，她要求，“外交部”螺絲釘應該要鎖緊。



“外交部長”林佳龍回覆時強調，會督促“外交部”同仁瞭解事件全貌，並藉此機會查明該協會有無不合法令之處。他也呼籲相關執法部門在對駐台代表進行執法前，應先與“外交部”聯繫。



林佳龍強調，會督促“外交部”同仁瞭解事件全貌，並藉此機會查明該協會有無不合法令之處。他也呼籲相關執法部門在對駐台代表進行執法前，應先與“外交部”聯繫。



徐巧芯今天在“立院”“外交及國防委員會”質詢時，關切媒體披露的中東駐台3代表挨告事件，她指出，這3個駐處從去年就開始向“外交部”反映，有一個民間NGO團體“阿拉伯在台商務協會”，名稱跟業務都有混淆跟詐騙疑慮，但“外交部”卻遲未處理；甚至該協會還反過頭控告駐台代表處妨害名譽。

