藍總召傅崐萁現身坐鎮　破解綠委程序發言

國民黨團總召傅崐萁到司法及法制委員會壓陣。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）“立法院”司法及法制委員會今天排審《憲法訴訟法》修正案，中國國民黨“立法院”黨團主張將“憲法”法庭判決門檻提高到2／3，引來民進黨團反對，雙邊唇槍舌戰近兩小時。國民黨團總召傅崐萁到場壓陣，一下子打電話聯絡，一下子找其他國民黨籍“立委”咬耳朵，讓民進黨籍“立委”鍾佳濱發言時強調，只要傅進場，看起來這個法案就是要輾壓了。



鍾佳濱還故意挑撥國民黨的委員會召委吳宗憲，希望他不要只聽傅崐萁的指示，讓吳一度動怒回嗆說“我們都是在做好“立委”的工作，沒有聽誰指示的問題，他也沒接到任何指示！”傅崐萁對此挑撥則在台下呵呵笑，對於綠委的發言顯得無奈。



由翁曉玲等人所提出的《憲法訴訟法》修正案，司法及法制委員會由國民黨籍召委吳宗憲今天排案審查。翁曉玲版本是將大法官“現有總額”人數定義為“法定總額”、意即固定為15人；並且將“憲法”法庭判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2／3，即要10位大法官同意才能判決。



國民黨團的目標是今天要將此案送出委員會，但一早民進黨團就發動輪番發言的文攻策略超過兩個小時，拖延讓法案不進入下一步詢答的程序。



在經過多輪的程序發言和會議詢問後，藍委提案停止發言和會議詢問，也讓綠委狂批，果然傅崐萁出現就要停止討論了，但仍擋不住藍委的人數優勢，確定停止發言，進入官員詢答的程序。