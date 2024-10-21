特朗普暗示不會出兵護台？郭正亮：他亮底牌

2024年美國共和黨總統候選人特朗普。（Donald J. Trump臉書） 中評社台北10月21日電／美國共和黨總統候選人特朗普日前宣稱，他當選後，如果中國“進入”台灣，將對中國課150%至200%關稅。再被追問，當台灣被封鎖時會不會動用軍事力量來應對？特朗普則稱，“不必這麼做，因為他尊重我，而且知道我超級瘋狂”。前“立委”郭正亮表示，大陸聽到的可能是“不會出兵”，特朗普怎會講這種話呢？這不是秀底牌了嗎？



針對駐美代表俞大㵢接受美國《福斯新聞》專訪，表示“台灣人願意且準備好作戰”。《中時新聞網》報導，郭正亮20日在政論節目《新聞大白話》中認為，俞大㵢是被動的。《福斯新聞》如果這樣問，駐美代表能說台灣不為自己而戰嗎？這說不通。如果台灣連保護自己的決心都沒有，憑甚麼要求別人幫你，這不能算是俞大㵢主動講的。



郭正亮接著指出，比較緊張的是特朗普當選狀況。因為特朗普那一天的回答，讓他嚇一大跳。特朗普說如果中國“進入”台灣，關稅要增加到200%，可能還是不會出兵。



郭正亮不禁表示，“我的天啊”！特朗普怎會講這種話呢？這不是秀底牌了嗎？大陸聽到的可能是美國“不會出兵”，不會是200%關稅。特朗普這樣講，是否意味著台灣付美國保護費是沒用的，反正美國就是不會介入。所以台灣只好靠自己了，這已經不是保護費了，這叫“自強費”。