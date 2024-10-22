中評鏡頭：新北北峰寺主祀觀音源於嘉慶八年

金龍山北峰寺大雄寶殿。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北10月22日電（記者 張穎齊）位於新北市汐止區的金龍山北峰寺，是當地的信仰中心之一，香火鼎盛，主祀八臂觀世音菩薩。



金龍山北峰寺水明水秀，眺望金龍湖，景色宜人，吸引不少當地或外地人前來參拜、旅遊拍照，也是重要的信仰中心，中國國民黨黨籍新北市長侯友宜等政治人物都常前往參拜。侯友宜更在21日觀音出家紀念日表示，北峰寺會讓台灣更好，保庇汐止這塊土地的人都能安居樂業興旺。



北峰寺俗名社后觀音仔廟，因位於平埔族峰仔峙社之後，因而名為社后，因信仰觀世音菩薩，故居民以“社后觀音仔媽”稱呼。八臂觀音菩薩在嘉慶八年（西元1803年）分靈自艋舺龍山寺，由社后當地居民輪流奉祀。起初是由艋舺人黃姓家族族人來社后開墾，為求平安於是回艋舺龍山寺請一尊觀世音菩薩來社后恭奉。由於當時為地方仕紳輪流供奉，後又歷經日據時期皇民化政策，不能有固定常住地點。



金龍山北峰寺董事長為李朝芳，現任管理人是陳綿、總幹事陳純純，均戮力協助北峰寺未來發展。觀音殿內左側供奉大行菩賢王菩薩，右側供奉大智文殊師利菩薩，中央供奉八臂觀世音菩薩。二殿之間有觀音許願池，善財童子向觀音菩薩請法。



北峰寺大雄寶殿左側供奉東方藥師琉璃光如來，右側供奉西方阿彌陀佛，中央奉祀釋迦牟尼佛，及左阿難尊者、右迦葉尊者、空觀門有伽藍聖眾、般若門有韋馱菩薩鎮守，顯現清淨佛國。另外在佛陀前還有冥陽兩利的地藏王菩薩和聞聲救苦的觀音菩薩。



陳綿表示，香火逐年鼎盛，廟殿坐落於風景秀麗的金龍湖畔，信眾參拜之餘還能湖畔踏青。陳純純說，新北市府協助宮廟很多，觀世音菩薩有33分身，大家一同成立觀音愛世人的愛心大平台。新北市民政局長林耀長表示，金龍山北峰寺今年除舉辦祈福法會外，也開放線上祈福，另為讓民眾體驗祈求“平安壽龜”的風俗，也準備限量平安壽龜，只要現場擲出聖杯，就可把平安帶回家。