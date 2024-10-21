台軍方高階軍官個資外流　恐害人身安全

顧立雄。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／“國防部”政風室日前辦理所屬人員財產申報時出現重大疏失。根據《中時新聞網》報導，政風室竟然將軍方內部所有必須申報財產的人員名冊，隨著個人申報資料，以電子郵件傳送給申報人，以及各軍種所屬單位，據瞭解，申報資料從上校階以上到所有將官、參謀總長、部長顧立雄等個資全都流出，但更嚴重的是，所有“軍情局”情報人員個資（真名）也全數外流，恐引發情報人員身分曝光危害人身安全，軍方獲悉後已緊急回收並進行損害控管。



這起重大個資外洩疏失，發生在上週。知情人士表示，“國防部”政風室目前正在進行所有負責財務、採購人員，以及上校階級以上，含所有將官、參謀總長以及部長等人的財產申報，因此陸續將申報資料傳送給個人。



未料在過程中，承辦人員竟然誤將記載所有人員財產資料名冊檔案，當成檔案附件一併寄出給申報人以及各軍種承辦人員。不少人收到該份資料後，發覺竟然“看到”從部長以下所有重要將校個資，立刻向上回報。



知情人士表示，最嚴重的是，軍事情報局人員身分資料因屬於極機密，因此在單位內、在外，全都都使用化名。但該份名冊，竟然羅列了軍事情報局所有申報人員的真實姓名，等同讓極機密情報員身分曝光，恐造成極度嚴重人身危害。



根據瞭解，雖然該份申報名冊都是透過“國防部”內網發送，但是“國防部”人員憂心形容，所有人都是具有“好奇心”，一旦收到這份資料，相信多少都會因好奇而觀看。

