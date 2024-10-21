白珮茹：神明不分兩岸　綠別讓民眾陷恐慌

新北市議員白珮茹接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北10月21日電（記者 張穎齊）民進黨執政下，對於媽祖、關公等神明信仰，認為是大陸統戰工具之一，引發曾赴陸的台灣宗教團體恐慌。中國國民黨籍新北市議員白珮茹接受中評社訪問表示，神明是慈悲的象徵，不該分兩岸或藍綠，都是希望兩岸和平、台灣人安居樂業，希望政府應釋出善意，並讓民眾免於緊張恐慌，不是製造無謂的挑釁。



民進黨中國事務部6月曾舉行“中國對台介選與統戰滲透”座談會，質疑大陸透過媽祖廟等宗教信仰，統戰滲透台灣。“內政部”7月更呼籲，台灣人赴陸進行宗教交流，應避免遭受陸方監控或運用個資從事不法行為，甚至可能有遭受非法訊問及觸犯《反滲透法》的風險。



白珮茹表示，神明、菩薩是慈悲的象徵，不管是兩岸還是台灣內部，祂都希望每位子民都能夠平安、安居樂業，神明宗教信仰不該政治化、分兩岸、藍綠，神明是照顧每個人，應用平常心、正向的信念來看待宗教信仰。



白珮茹，政治大學行政管理碩士，5連霸新北市第10、11選區（金山、萬里、汐止區）議員，歷任國民黨代表、新北市核安監督委員會委員等，父親白添枝為國民黨籍前“立委”，地方實力雄厚。



白珮茹指出，觀世音菩薩、關公、媽祖等中華文化的神明，都是希望國泰民安、台灣安全，透過神明的保佑，讓台灣社會更加祥和、減少爭吵，這是全民所期盼，不該成為政治化的工具、操作社會對立。

