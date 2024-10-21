台海戰爭片《零日攻擊》高雄拍4集宣傳港都

台劇《零日攻擊》製作人鄭心媚受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月21日電（記者 蔣繼平）台劇《零日攻擊ZERO DAY》描述台海戰爭前夕場景，獲民進黨政府補助新台幣1.13億元，計劃拍攝10集，明年播出。製作人鄭心媚21日在高雄受訪指出，其中4集都在高雄拍攝，包括捷運站、糖廠、科工館、展覽館、高雄港都有取景，除讓全台知道戰爭來臨前的狀況，也宣傳港都之美。



首部以台海開戰為主題的戰爭片《零日攻擊》全劇斥資新台幣2.3億元，預計2025年播出，除拿到“文化部”“黑潮計劃”補助7131萬元，“國發基金”也投資4170萬元，政府總共投入資金約1.13億元。



《零日攻擊》劇組21日趁科工館周一閉館時，在大廳旁中控室進行取景拍攝，劇組約有70多人。民進黨籍高雄市長陳其邁抽空探班，《零日攻擊》製作人鄭心媚、導演劉易、主演的水川麻美、張洛偍，共同出席陪同。



鄭心媚受訪時表示，該劇在高雄有非常多的景，有4集都在高雄拍攝，她也非常謝謝高雄市政府協助與協拍，該劇主要希望透過影集讓大家知道戰爭來臨的狀況，而且應該也會是全台灣的狀況，另外也藉由這個影集讓大家也看到美麗的高雄。



鄭心媚指出，該劇有在高雄的捷運站、糖廠、科工館、展覽館等各地取景，也會利用空拍納入高雄主要地標與高雄港，11月也會再下來高雄拍攝。



鄭心媚也提到在高雄拍的內容，譬如在非常漂亮的高雄展覽館取景，會拍攝有舉辦一場半導體大會，來來去去商人有懷疑中間有兩岸密使，而這故事是在講說在尋找兩岸密使的過程，是黑色幽默的喜劇。