卓暗喻“倒閣”？謝龍介嗆：“總統”一起重選

藍委謝龍介。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）“行政院長”卓榮泰昨日以點菜譬喻朝野總預算案僵局，並稱“餐廳可以把我趕出去”，被解讀民進黨真正目的是要發動“倒閣”進而解散“立法院”重新改選。對此，中國國民黨“立委”謝龍介今天說，在野黨目前是多數，為何要“倒閣”？如果要重選可以，那就“總統”跟“立委”都重選。



謝龍介痛批賴清德，要大家重選，“總統”又要繼續做，哪有天下便宜你佔盡的事情，要就都重選，輸了就認了。



謝龍介今天表示，執政黨說總預算案被卡，但只要“行政院”依法辦理、依法編列就好，沒有在擋總預算的問題，但執政黨過去講得好像在野黨很蠻橫一樣。



對於卓榮泰被認為要發動“倒閣”，謝龍介強調，在野黨是多數，為什麼還要“倒閣”？如果要重選，可以！但“總統”跟“立委”大家都要重選。



謝龍介表示，賴清德得票率4成而已，那也應該重選，現在就來拚看看會不會過5成，說不定自己感覺做得不錯的賴清德，重選有機會變支持度5成以上，也比較有正當性。



謝龍介強調，如果要重選就是這樣，“立委”和“總統”都重選，執政黨在“立法院”是少數，然後現在又說“立法院”“倒閣”，要大家重選，“總統”又要繼續做，天下便宜你佔盡，哪有這樣的，要就大家都重選，輸了就認了。