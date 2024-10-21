面對大陸綠營要以備戰來避戰　李文忠有異議

李文忠。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／“備戰才能避戰”是執政黨面對大陸軍事威脅的主要因應作為，“國防安全研究院”執行長李文忠卻提出異議。他表示，作為小國，不能只管備戰，台灣的選擇一樣是和戰兩手、軟硬兩手。李文忠說，他一再呼籲執政當局處理兩岸關係時，一、要有北京視角，即考慮中南海會怎麼看；二、要親善中國大陸人民並爭取他們的理解同情及與對岸溝通的渠道。



李文忠，南投縣人，屬於民進黨新潮流系，在黨內是大砲型政治人物。過去擔任“立委”期間，就因陳水扁涉入“國務機要費案”與林濁水一起辭職“立委”。而在擔任“退輔會”副主委期間，他曾公開表示，基於尊重榮民族群情感與歷史事實，各地榮家與部分軍營的蔣介石銅像，應該予以保留，無須比照營外移除。在林智堅學倫案中，他表示蔡英文堅持捍衛林智堅的清白，把民進黨原本的價值丟到一邊。而在賴清德即將就任“總統”之前，他說過民進黨應將“逢中必反”策略調整為“逢中共打壓必反”，並在“中華民國”憲政體制下，進一步向中國大陸民眾釋出善意。



李文忠在大陸“聯合利劍－2024B”軍演後表示，眼前比較迫切的是這次軍演距台更近、威脅更大。大陸企圖持續打造新的常態，改變台海現狀，政府及台灣如何因應？



根據《中時新聞網》報導，李文忠認為，賴清德的雙十演說，一般認為溫和理性，普遍受台灣及國際社會讚揚，衹有大陸及台灣統派不這麼看。美國國務院已正式對大陸表達嚴重關切，並指出“中國以軍事挑釁回應例行性年度演說的舉動不合理，且帶來局勢升級的風險”。歐洲、日本等國也表達同樣的態度。

