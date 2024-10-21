龍友友出任駐奧代表？林佳龍稱很常海外演出

林佳龍備詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）駐奧地利代表張小月被爆使用公費“假考察真旅遊”，“總統府”日前也發布“總統”令准予退職，並特任音樂家劉玄詠為新任駐奧地利代表。國民黨“立委”王鴻薇則質疑，劉並未有外交背景，只是“外交部長”林佳龍好朋友？林佳龍回覆說，劉是音樂家很常到國外演出，各種涉外事務有一定經驗，是要推動文化外交。



王鴻薇也說，許多外交官敢怒不敢言，也想到派駐外地卻在苦撐，這些外交官可以照顧一下嗎？林佳龍則說，有同仁想要調任來跟他說，“我可以幫忙圓夢，這不矛盾”。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，並備質詢。



駐奧地利代表張小月被爆使用公費“假考察真旅遊”，“總統府”日前也發布“總統”令准予退職，並特任音樂家劉玄詠為新任駐奧地利代表。不過有媒體日前報導，劉玄詠與林佳龍淵源深厚，也是在林佳龍拍板下，劉才順利出任代表，成為台灣首位“音樂大使”。



王鴻薇質詢問到奧地利代表張小月換人是劉玄詠，你的好朋友嗎？林佳龍表示，認識的朋友。



王鴻薇追問，有外交經歷或是政府內部有任職？林佳龍表示，劉玄詠是國台交指揮跟團長，很常到國外演出，各種涉外事務有一定經驗。



王指出，過去很多外交官不一定外交出身，但是至少在政府內當過重要任務像是謝長廷、童振源、莊碩漢等，但是為什麼找劉玄詠？因是林佳龍好朋友，是“龍友友”外交？



林佳龍表示，不是啦！劉玄詠是在奧地利有博士學位，要推動文化外交，有藝術界音樂專長的人，大使政務官是通才。



王鴻薇表示，這件事情在外交系統上，引起非常大震撼。我們有很多外交官超過6年都無法輪值，好不容易張小月任離任空出一個代表，現在跑出一位“龍友友”沒有外交經歷，叫“外交部”的專業人才情何以堪？



林佳龍也說，不會，職業外交官非常多都在重要館處擔任大使、代表，奧地利可以說歐洲音樂首都，要跟人家交流多一個媒介，不是衹有音樂家，劉玄詠行政經驗非常豐富。



王鴻薇則說，有人苦撐要調任，可以照顧一下外交官嗎？林佳龍說，有想要調任的同仁來跟他講，“我可以幫忙圓夢，這是不矛盾”。