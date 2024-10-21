美國有“疑賴論”？林佳龍：跟美關係堅若磐石

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北10月21日電（記者 黃筱筠）歷任“元首”在就職後不久就會有安排出訪行程，但賴清德5月上任至今還沒有出訪動靜，藍委紛紛對此提出質詢。“外交部長”林佳龍今天表示，“友邦”有邀訪，但什麼時候去或去哪，這都要由“總統府”說明，“外交部”的工作則是做好各方面評估跟規劃。藍委賴士葆質疑，賴至今仍未出訪過境美國，是因“疑賴論”，林佳龍也說，不會啦！我們跟美國關係堅若磐石。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“外交部長”林佳龍進行業務報告，並備質詢。



國民黨“立委”王鴻薇質詢時指出，陳水扁、馬英九都是5月就職、8月出訪，而蔡英文則是6月出訪，賴清德至今卻都還沒有動作，今年底是否有可能出訪機會？有信心嗎？



林佳龍答覆說，“外交部”要做好的是各方面評估跟規劃的幕僚作業，但正式要決定跟對外宣佈的，則要由“總統府”說明。



賴士葆也質疑，為何賴清德遲遲未有出訪行程？林佳龍表示，邀訪都是有，但是何時出訪？去那一國訪問？都會考量。



賴士葆追問，要出訪哪一國？林佳龍說，都有表達歡迎，有些親自跟賴表達邀訪。但是何時適合都會進行評估。



賴士葆詢問哪一國邀約？會過境美國嗎？林佳龍則說，還沒有決定？



是美國不讓賴清德過境嗎？林佳龍也說，不會啦！適當時候會公佈。是否美國有“疑賴論”？林還是強調，不會啦！我們跟美國關係堅若磐石。他最清楚跟美方溝通聯繫非常暢順。