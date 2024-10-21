台灣準備好作戰？徐欣瑩籲綠勿再挑起爭端

中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月21日電（記者 盧誠輝）台灣駐美代表俞大㵢接受美國《福斯新聞網》（FOX）訪問稱台灣準備好作戰了，引起議論。中國國民黨籍“立法委員”徐欣瑩表示，兩岸和平是全民最大的期盼，她呼籲民進黨政府不要再刻意挑起爭端，戰爭不是台灣老百姓要的選項，兩岸能夠和平、繁榮與安定才是百姓之福。



“立法院”內政委員會今日到苗栗考察地方建設，包括內政委員會召委徐欣瑩、國民黨籍“立委”邱鎮軍、“客委會副主委”范佐銘、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、副縣長邱俐俐與多位藍綠苗栗縣議員和鄉鎮市民代都到場關心地方建設。



針對俞大㵢稱台灣已準備好作戰的發言，徐欣瑩受訪指出，兩岸近期才因為賴清德的雙十發言，引起大陸解放軍的圍台軍演，現在氣氛好不容易稍微緩和下來，但民進黨政府卻又要刻意挑起爭端，俞大㵢這樣的發言到底是否恰當？她相信全民自有公斷。



徐欣瑩強調，兩岸和平是全民最大的期盼，民進黨政府不要再刻意挑起爭端，戰爭絕對不是台灣老百姓要的選項，不要老是在搞意識形態，也不要總是用政治算計來謀取政黨的個人利益，兩岸能夠和平、繁榮與安定也是百姓之福。



徐欣瑩認為，台灣是個寶島，執政黨應把多餘的心力放在地方建設，因為地方真的有非常多的需求未被“中央”重視，包括許多老人和小孩的福利，還有地方各種交通與經濟建設的需求，都需要官方積極來協助推動。