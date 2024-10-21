高金素梅二度列席朝野協商　柯建銘缺席

無黨籍委員高金素梅。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月21日電（記者 楊騰凱）“賴政府”明年度總預算遭到在野杯葛，關鍵原因是“行政院”未依照“立法院”修法，增加原住民禁伐補償預算，由於事涉原住民權益，無黨籍原住民“立委”高金素梅今天再度出席協商，成為現場焦點。高金素梅17日也曾參與協商，算上今天，她已是二度列席“立法院”朝野協商。而民進黨團總召柯建銘則缺席，由幹事長吳思瑤領軍。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，主要原因包括“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，但“行政院”沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立院”封殺總預算案。



《原住民保留地禁伐補償條例》修法，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，是高金素梅主導的修法，但民進黨原住民“立委”伍麗華及陳瑩也都有提案，由於事關原住民重大權益，高金素梅連兩次出席朝野協商，成為現場關注焦點。



今日韓國瑜召集朝野協商，出席成員包括國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長林思銘、國民黨團首席副書記長王鴻薇；民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘、民進黨團副幹事長洪申翰；台灣民眾黨團總召黃國昌、台灣民眾黨團副總召吳春城。另外無黨籍原住民“立委”高金素梅、國民黨籍原住民“立委”鄭天財也列席。



協商時蔡易餘表示，行政機關願意編列4萬，剩餘部分籌措財源用基金支應，我們提出對案，希望解決問題，看起來在野黨不買單，這個結果就是總預算案要僵持在這邊，這實在不是一個好的狀況。



林思銘則指出，蔡易餘的意思就是“行政院”編列4萬，另外2萬就再找財源用基金支應，那財源找到了嗎？這次禁伐補償條例修法也有兩位綠委伍麗華及陳瑩提案，兩人事前都說有與“行政院”溝通並與黨團報告，所以“行政院”修法前就對修法心知肚明，應該及早編列預算，不能等到修法三讀通過後，預算卻又不編列。



黃國昌說，協商這麼多次了，坐在這邊是要解決問題，不是要來吵架，對於蔡易餘發言他不同意，禁伐補償的修法當初也一堆民進黨“立委”簽名連署，現在卻翻桌不想認帳，他不接受。