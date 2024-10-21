藍促修法提高“憲法法庭”判決門檻　官方反對

台“司法院”副秘書長黃麟倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月21日電（記者 張嘉文）“立法院”司法法制委員會今天排審《憲法訴訟法》修正案，中國國民黨“立法院”黨團主張將大法官“現有總額”明定為15人，且“憲法法庭”判決門檻提高到2／3。“司法院”副秘書長黃麟倫對此表示，11月1日開始下任大法官能否順利產生，大家有疑慮，萬一沒辦法順利產生，這次修法草案要將現有總額訂成法定總額，將來運作上會產生窒礙難行。



黃麟倫強調，目前聲請“釋憲”98%都是人民聲請，衹有極少數是機關衝突，已審查受理的138件人民權利如何保障？



由藍委翁曉玲等人所提出的《憲法訴訟法》修正案，今天在司法法制委員會由國民黨籍召委吳宗憲排案審查，黃麟倫受邀出席並備詢。翁曉玲版本是將大法官“現有總額”人數定義為“法定總額”、意即固定為15人；並且將“憲法法庭”判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2／3，即要10位大法官同意才能判決。



藍綠經過早上一番唇槍舌戰，在國民黨“立委”羅智強等人提案停止程序發言及會議詢問，國民黨以人數優勢表決通過，接著進入提案說明、機關代表報告及詢答階段。



黃麟倫發言時表示，11月1日開始，下任大法官能否順利產生，大家都有疑慮，“司法院”認為大法官萬一沒辦法順利產生，這次修法草案，要將現有總額，訂定成“憲法”訴訟法法定總額，將來運作上就會產生窒礙難行，請委員多加斟酌。



黃麟倫指出，“憲法”訴訟法其他條文，甚至“立法院”職權行使法條文，現有總額都不是法定員額，不是衹有“憲法”訴訟法，其他法律也相同，大法官解釋就有現有總額含義，不是“憲法”訴訟法訂定後才這樣，歷來解釋都是如此，變動現有總額含義，與相關法制一致性，有斟酌餘地。



黃麟倫表示，目前聲請“釋憲”98%都是人民聲請，衹有極少數是機關衝突，如果因此導致“憲法法庭”無法運作，會對人民權益有相當的影響。有“立委”提到“憲法法庭”與大法官解釋駁回率高，但不管多高，都是經過大法官審查後的結果，這與沒辦法運作、連審查機會都沒有不一樣。



黃麟倫認為，目前雖然很多審查沒通過，但依照“憲法法庭”公告，已經有138件審查通過且受理。如果“憲法法庭”11月1日開始運作困難，已經審查受理的138件人民權利如何保障，因此相關修法希望“立委”斟酌。