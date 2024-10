府公布　林信義出任APEC領袖代表

台杉投資公司董事長林信義。(台杉投資網站) 中評社台北10月21日電(記者 黃筱筠)2024年“亞太經濟合作經濟領袖會議”(APEC Economic Leaders' Meeting, AELM)將於11月15日至16日在秘魯利馬舉行。“總統府”下午表示,賴清德敦請台杉投資管理顧問公司(Taiwania Capital)董事長林信義,代表出席2024年亞太經濟合作(APEC)經濟領袖會議(AELW)。



蔡英文執政時期,曾6度指派台積電創辦人張忠謀代表她出席APEC經濟領袖峰會。張忠謀今年已93歲高齡,不適合舟車勞頓。賴清德原本指派前“副總統”陳建仁與會,秘魯日前告知,APEC的運作由會員國採共識決,希望由無政治背景的人士參與,婉拒陳建仁出席。



原又傳出,將由2007年代表陳水扁出席峰會的宏碁集團創辦人施振榮擔任領袖代表,府方否認。



府發言人郭雅慧表示,林信義領袖代表為現任“總統府資政”兼“行政院”經濟發展委員會顧問,資歷橫跨公私部門。出身企業經理人,於企業歷練中華汽車副董事長、新安產物保險公司董事長職務之後,以企業管理專才進入政府任職,先後擔任“經濟部長”、“行政院副院長”兼“經建會主任委員”、財團法人工業技術研究院董事長等要職,熟嫻經貿政策的制定與執行。



郭雅慧表示,林信義曾三度參與APEC會議,熟悉APEC運作及議題,於2000年文萊及2001年上海兩度代表台灣參加APEC部長級年會(AMM),2005年獲陳水扁指派,擔任領袖代表,率團參加在韓國釜山舉行的AELM,皆圓滿達成任務。



今年秘魯APEC主題為“賦權、包容、成長”(Empower. Include. Grow.),三大政策優先領域包括“以貿易及投資促進包容且互連之成長”(Trade and investment for inclusive and interconnected growth)、“以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型”(Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy),以及“永續成長促進韌性發展”(Sustainable growth for resilient development)等,皆與台灣政府正積極推動的重要政策有共同方向,加上APEC近年高度重視公私部門合作,郭雅慧表示,賴清德敦請林信義代表出席,期許以專業經驗與豐富閱歷,於APEC完整闡述政府政策內涵,有效提升台灣能見度及重要性。