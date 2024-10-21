總預算協商　高金素梅怒轟：原民不是乞丐

高金素梅怒批，會用生命捍衛原住民尊嚴，原住民不是乞丐，不是來討價還價的。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月21日電（記者 楊騰凱）“行政院”未依法將原住民禁伐補償預算從每年每公頃新台幣3萬元增加為6萬元，引發在野黨不滿，藍白已經五度在“立院”封殺總預算案。無黨籍原住民“立委”高金素梅今日罕見出席朝野協商，強調原住民不是乞丐，不是來討價還價的，強力為原民爭取權益。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日就總預算案召集朝野協商，出席成員包括國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長林思銘、國民黨團首席副書記長王鴻薇。民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘、民進黨團副幹事長洪申翰。台灣民眾黨團總召黃國昌、台灣民眾黨團副總召吳春城。另外無黨籍原住民“立委”高金素梅、國民黨籍原住民“立委”鄭天財也列席。



吳思瑤表示，大家想方設法找出可以解的答案、方向，如果今天再沒共識，總預算可能第六度被阻擋交付委員會審查，這是史上惡例。希望立法部門不要用立法方式增加政府預算支出，除非事先徵詢過行政部門大家有共識。如果當初的修法能回歸到合規定合憲的狀態，“立法院”不要增加政府預算，那明年度的6萬元，大家可以設法解決。



吳思瑤指出，明年度的禁伐補償真正執行是明年9月發放，這當中還有時間可以智慧解決，我們很不想走到的一步就是“釋憲”救濟。今天大家能否取得讓步與理解，“立委”切莫透過修法增加政府預算，大家各退一步讓總預算往前走。



高金素梅表示，吳思瑤說得好像很有理，但實在是胡亂講一遍，因為6萬元是民進黨原住民委員伍麗華及陳瑩都有的提案，吳思瑤還幫忙連署，為什麼當時就沒有“違憲”？為什麼當時就沒有違背《預算法》？修法通過都經過府方公告這麼長的時間了，這段時間你們都能夠想方設法才對。



高金素梅怒批，會用生命捍衛原住民尊嚴，原住民不是乞丐，不是來討價還價的。



另一方面，由於會僵持不下，韓國瑜一度裁示休息，讓朝野私下討論，不對外公開。



休息完畢後，黃國昌主動說明剛剛休息期間聽到的行政部門提案，第一是明年每公頃會按照6萬元發禁伐補償，其中4萬元來自公務預算，2萬元來自原住民綜合發展基金。第二，基金挪出去的錢，到2026年想辦法用預算補回去。第三，行政部門要求朝野共同承諾修法，明年將禁伐補償修回每公頃4萬元。但第三點讓他震驚，難道明年不修法，就不依法發6萬元嗎？