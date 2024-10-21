統派呼籲恢復10/25台灣光復節為法定假日

勞動黨主席吳榮元。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／在10月25日台灣光復節的前夕，“立法院”內政委員會將於23日舉行“紀念日及節日實施條例草案”公聽會。勞動黨暨社會各界團結紀念台灣光復79周年籌備會發布聲明表示，對有利於民眾的法定假日修法表示肯定，然而在當前朝野提案中，竟漠視台灣光復節這個具有連結兩岸歷史，全民族浴血奮戰取得勝利，洗刷台灣遭受殖民恥辱的重大紀念日，對於朝野噤聲迴避兩岸同屬一個民族的歷史及事實，我們表示嚴正抗議！



勞動黨暨社會各界團結紀念台灣光復79周年籌備會指出，長期以來，正是不分藍綠的“台獨”/“獨台”分離主義政客，恃權誤導台灣民眾，以扭曲消滅兩岸同屬中華民族的歷史事實及民族立場，強化兩岸敵對的分裂現狀，任憑去中反中的極端分離主義勢力將兩岸關係推向台海戰爭邊緣。民族立場與精神的喪失，是當下台海危機不斷升高的根源。台灣社會需要通過歷史反省，擺脫“台獨”/“獨台”政客去中國、反民族的政治利益算計，摒棄長期虚耗資源的對峙，順應歷史發展趨勢，回歸兩岸歷史連結與民族立埸，攜手打造兩岸和平發展的共同家園。



基此，我們必須正視台灣光復節所代表的兩岸中國人的共同歷史記憶與民族立場，反對任何形式的“台獨”/“獨台”分離主義。我們呼籲，作為最高民意機構的“立法院”，必須對人民負責，匡正歷史正義，弘揚民族主體！恢復台灣光復節為法定假日！



我們站在台灣民間及廣大受薪勞動者的公義立場上，將於23日上午前往“立法院”參加公聽會，提出恢復台灣光復節為法定假日的訴求，並邀請各黨團參加10月25日“社會各界團結紀念台灣光復79周年”遊行活動。