卓榮泰彭博專訪談核能　官方稱立場沒變

卓榮泰。（中評社 資料照） 中評社台北10月21日電／“行政院長”卓榮泰日前接受彭博（Bloomberg News）專訪指出，台灣對採用新核能科技的態度“非常開放”。彭博解讀這是台灣政府迄今對反核立場反思所釋出最明確訊號之一。對此，“行政院”今天強調“沒有所謂立場轉變的狀況。”



21日刊出的卓榮泰專訪提到，“只要台灣內部對於核能安全達到共識，對於核廢料的處理得到好的方向與保證，大家有高度的共識，我們可以公開討論”，他並稱，希望台灣也能跟上全球趨勢和新的核能技術，他也再次強調，在2030年前，台灣的產業用電供應不成問題。



台灣因民進黨政府推動非核家園，發展新能源，發電成本激增，不止民眾抱怨電費漲不停，台積電日前的法說會上，財務長黃仁昭也表示，在今年10月最新的電價調整中，台積電使用電費漲幅達到14%，已是全球營運場區的最高價格，台灣電價上漲是影響台積電毛利率的重要因素之一。電費上漲加上其他費用，至少會影響2025年毛利率表現的1%。



台積電的表態被認為，電費太高可能是未來台積電出走台灣的可能原因之一。



由於人工智慧（AI）熱潮對台積電在內的半導體製造商帶來不斷增加的用電需求，彭博認為，民進黨反核立場也開始鬆動，而台灣重新考慮核能，和大陸模擬封鎖台灣的演習不無關係。儘管兩岸尚無立即爆發衝突的跡象，但台灣重要的能源供應可能遭到切斷的風險，是政府不得不正視的問題。



卓榮泰受訪表示，將要求台電確保這群台灣已除役核電廠的員工留任。他說，“這是因為我們需要為未來的核能技術發展做好準備，因應任何可能的修法。”



針對外界認為民進黨政府反核立場鬆動，“行政院”發言人李慧芝今天重申，對於未來新的核能技術、核能的發展，卓榮泰已經不只一次對外說明，在安全、核廢料的處理問題得到解決、社會有共識的三個前提下，政府都採取開放的態度，從過去到現在，都是這樣的態度，“並沒有所謂立場轉變的狀況”。



李慧芝表示，目前台灣面臨的核後端、核廢料的問題需要專業人力處理，因此卓榮泰提到，他會要求台電不能讓核電廠管理人員因核電廠除役而離開，必須要保持這些原來的人員，不僅因應未來新的核能技術的研發，也要因應核廢料等核後端的處理，或法令變更的可能。



李慧芝強調，目前政府的工作重點，就是將興建中的電廠如質、如期地完成，也要持續地開發多元綠能，除了目前運轉中的風力、光電、水力，未來也將對氫能、地熱等“新能”擴大研發。