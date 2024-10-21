台北幫台中蓋捷運　盧秀燕蔣萬安簽MOU

台中市長盧秀燕與同黨的台北市長蔣萬安在台中政公園簽署合作備忘錄（MOU）。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月21日電（記者 方敬為）為加快建置台中捷運路網，中國國民黨籍台中市長盧秀燕與同黨的台北市長蔣萬安今天在台中政公園簽署合作備忘錄（MOU），盧秀燕表示，台北市在捷運工程方面經驗豐富，希望透過簽署MOU，汲取北市經驗，少走點冤枉路，早日建置台中捷運路網。



蔣萬安則表示，北市捷運局是全台唯一能從無到有打造捷運路線的地方政府軌道工程單位，他很樂意分享經驗，尤其他與盧秀燕交情濃厚，台中與台北“情同姐弟”，這會是兩市進一步探詢合作空間的里程碑，未來不只是捷運工程，期待兩市能夠在各方面都有合作機會。



台中市政府日前成立“捷運工程局籌備處”，未來將由專責單位推動捷運藍線等軌道工程，21日並與台北市捷運工程局簽署“台中捷運藍線工程合作備忘錄”，兩市首長盧秀燕、蔣萬安親自出席簽署MOU，雙方互動熱絡。



盧秀燕表示，台中捷運綠線是中部第一條捷運，通車至今3年多，旅運量年年攀升，感謝台北市當時鼎力相助共同建設，台中邁向捷運城市，並持續擴大更完整的路網，現在第二條捷運藍線準備進入實質工程階段，是台中市民期待已久的重要交通建設。



盧秀燕提到，未來該捷運將連接台中港與台中火車站，貫穿海線到市區，帶動東區與中區再度繁榮，這條藍色動脈將成為台中市民日常生活、商務活動及文化娛樂的重要交通幹線，中市府非常重視此次合作，希望透過台北市的技術支援，讓藍線建設順利推進，為市民提供更便捷、舒適的交通服務。



蔣萬安表示，台北市很樂意幫忙台中建置軌道路網，這次和台中簽署台中捷運藍線建設計劃合作備忘錄，代表兩市共同合作翻開了新的篇章，也樹立了重要的里程碑。台北市捷運工程局已有38年的歷史，扮演捷運路網推進的重要角色，其實北市捷運局是目前全台唯一有能力包辦路網研究、可行性評估、綜合規劃、細部設計、發包施工的地方政府捷運工程單位。



蔣萬安提到，台中第一條捷運綠線就是由台北捷運局協助，之後的捷運藍線，希望做到兩城市共同將軌道建設與營運做到永續發展，很高興能與台中攜手合作，相信未來在很多的領域，台北與台中都會持續緊密的合作，就如同盧秀燕、萬安一般，台北、台中合作的程度就情同姐弟、越來越緊密。