鍾東錦推明德水庫轉型　盼帶動苗栗觀光產業

“立法院”內政委員會今日到苗栗明德水庫考察。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗10月21日電（記者 盧誠輝）“立法院”內政委員會今日到苗栗縣頭屋鄉明德水庫考察地方建設，苗栗縣政府近年積極推動明德水庫老景點活化與轉型，朝向綠色健康休閒、樂齡觀光旅遊等目標發展，打造“水漾明湖”的全新品牌，無黨籍苗栗縣長鍾東錦也期盼，隨著明德水庫的轉型能有效帶動全區域的觀光與產業發展。



“立法院”內政委員會今日到苗栗考察地方建設，包括鍾東錦、中國國民黨籍“立委”徐欣瑩和邱鎮軍、“客委會副主委”范佐銘、苗栗縣副縣長邱俐俐與多位藍綠苗栗縣議員和鄉鎮市民代都到場關心。



鍾東錦表示，桃竹苗大矽谷計劃剛核定過，苗栗各項建設都在積極推動進行中，他會積極向中央爭取補助，也希望“立委”能多幫忙，讓苗栗能夠迎頭趕上，越來越好。



邱鎮軍指出，今日主要考察包括頭份市的新闢道路、隆恩圳水岸綠廊整合建設和頭屋鄉明德水庫自行車暨環湖步道建置等計劃，他會繼續和苗栗縣政府緊密配合，積極向中央爭取更多建設經費，讓苗栗能全面發展。



徐欣瑩表示，她看到苗栗縣政府已做好各項準備，非常努力、非常拚，也讓她收穫良多，未來也會把苗栗經驗帶回新竹縣做為參考依據，她希望中央一定要全力支持苗栗縣的各項建設。



苗栗縣政府指出，“水漾明湖”是以“一湖、雙島、三環、四創生、五主題”為發展目標，在明德水庫碼頭區、日新島、海棠島、鴛鴦島規畫橫跨陸海空域3大主題景區，未來搭配環湖自行車道，打造成多元遊憩新據點。