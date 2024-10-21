朝野協商破局　高金素梅批綠裂解原住民

韓國瑜就總預算案召集朝野協商。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北10月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日第二度針對卡關中的總預算案召集朝野協商，但經過兩個小時的討論仍未達成共識，協商破局。會後無黨籍原住民“立委”高金素梅痛批綠營在裂解原住民族人，這種做法非常可惡。



明年度“賴政府”總預算遭藍白聯手封殺，主要原因包括“立法院”先前修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將現行每年每公頃補償新台幣3萬元，提高到每年每公頃新台幣6萬元，但“行政院”沒有編入明年度總預算，引發在野強烈不滿，藍白已經五度在“立院”封殺總預算案。



韓國瑜今日就總預算案召集朝野協商，出席成員包括國民黨團總召傅崐萁、國民黨團書記長林思銘、國民黨團首席副書記長王鴻薇；民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長蔡易餘、民進黨團副幹事長洪申翰；台灣民眾黨團總召黃國昌、台灣民眾黨團副總召吳春城。另外無黨籍原住民“立委”高金素梅、國民黨籍原住民“立委”鄭天財也列席。



兩個小時的協商過程中，綠營提議，明年度禁伐補償6萬元當中，以公務預算支應4萬元，另外2萬元以原民綜合發展基金支應，但是朝野要共同修法將禁伐補償降為4萬元。藍白對此不買單，協商破局，韓國瑜裁示星期四下午三時繼續就總預算案進行協商，這段時間希望“行政院主計總處”妥善向各黨團說明處理方案。



若星期四協商仍未達成共識，“賴政府”明年度總預算案將在星期五的院會上第六度遭到封殺。



高金素梅會後受訪時表示，民進黨團並沒有帶著誠意來協商，而且行政部門與民進黨團的態度顯然也不太一樣，因為“主計總處”提到，不論是透過總預算或原民基金來支應禁伐補償，有不足之處他們可以來處理，但是民進黨團今天提出的是，今年度的禁伐補償先想辦法補足到6萬元，但是明年要再提修法，把禁伐補償降到4萬元。



高金素梅指出，尤其民進黨團幹事長吳思瑤在朝野協商的發言令她感覺非常可惡，吳思瑤又要裂解原住民，說禁伐補償衹有少部分人得利，要分裂原住民族人這是非常惡劣的手法。



高金素梅表示，原住民禁伐補償是因為侵犯到個人權利，所以才要提出補償，這不是福利政策，這是補償政策，所以希望吳思瑤以及其他民進黨“立委”別再裂解族人同胞。



另一方面，吳思瑤也在協商中提到，有原民青年要串連反對高金素梅提高禁伐補償的修法，有聽過相關訊息嗎？



高金素梅表示，一直以來都聽到吳思瑤以及民進黨原住民“立委”有提到，他們說這次禁伐補償排擠了原住民的公務預算，這個部分的說法非常可惡，他們不僅不依法行政，還在分裂原住民族人。希望原住民學生組織“原住民青年陣線”的年輕人，你們不要再甘於做殖民政權的打手了。