盧秀燕推捷運　傳授江啟臣楊瓊瓔選市長撇步

台中捷運藍線兩市合作記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕與同黨的台北市長蔣萬安今天簽署“台中捷運藍線工程合作備忘錄”，盧特別提到，當年台中市委託台北市建設第一條中捷綠線，是由前市長胡志強與前台北市長郝龍斌在台中簽約，她以“立委”身分見證，17年後她成為台中市長。盧隨後點名“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔2位藍營可能的台中市長人選說，大家多爭取經費，促成台中捷運路網，未來也可能成為台中市長！



為加速建置台中市捷運路網，台中市政府日前成立“捷運工程局籌備處”，未來將由專責單位推動捷運藍線等軌道工程，21日並與台北市捷運工程局簽署“台中捷運藍線工程合作備忘錄”，兩市市長盧秀燕、蔣萬安親自出席簽署MOU，雙方互動熱絡。包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔、廖偉翔、羅廷瑋、民眾黨籍“立委”麥玉珍等人出席見證。



盧秀燕表示，台中市因為擁車數量位居全台第一，有交通擁塞的問題，所以要加快捷運路網建置，打通任督二脈，台中的任脈，捷運綠線在她任內完工通車。另一條督脈就是眾所期待的捷運藍線，明年即將開工，這條路線非常的重要，不只會與綠線交會形成串聯東南與西北，並將經過8個行政區、53個里關係到75萬人口。



盧秀燕感謝台北市願意分享豐富的捷運工程經驗，可望讓台中市在發展捷運網絡的過程中，少走許多冤枉路。



盧秀燕隨後特別提到，她要向大家分享一件有趣的事，2008年台中市開始蓋第一條捷運綠線，那時由胡志強前市長與郝龍斌前市長共同簽約，委託台北市政府協助興建，當時她還是當“立法委員”，出席見證北、中兩市合作推動台中捷運，17年後，她成為台中市長。



盧秀燕向在座“立委”喊話，未來的台中市長可能也會出在今天，所以她期勉在座可能成為未來台中市長的委員們，替你們加油，但現階段重要的任務，就是要更認真的爭取經費建設大台中！盧秀燕並先後點名江啟臣、楊瓊瓔，再次懇託委員們多幫台中市爭取經費，早日促成台中捷運路網。