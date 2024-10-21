盧秀燕倡議碳費留地方　蔣萬安不介意分不到

台中市長盧秀燕與台北市長蔣萬安。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月21日電（記者 方敬為）明年起“行政院”將開徵碳費，中國國民黨籍台中市長盧秀燕主張應至少八成留在地方使用，台“環境部長”彭啟明對此稱，若按該比例分配，“基隆、台北都將是零”。盧秀燕今天當著同黨的台北市長蔣萬安的面說“沒有繳交碳費的城市，要恭喜他們，表示永續淨零很成功”，“中央”可用分配到的比例挹注這些都市。蔣萬安也呼應，認同稅收應“取之地方用之地方”。



台灣預計自2025年元月起開徵碳費，“環境部”預估首年收入約新台幣60億元，盧秀燕對此呼籲碳費至少八成留在地方。彭啟明昨天回應，徵收碳費比例最高的前3縣市，依序為高雄市26%、雲林縣24%、台中市13%，若80%撥交給地方主管機關，新北市、南投縣都分不到1%，基隆、台北、嘉市、金門、澎湖都是零，且可能讓弱勢族群無法獲關注。



蔣萬安21日南下台中與盧秀燕簽署“台中捷運藍線工程合作備忘錄”，會後媒體針對碳費議題問兩位首長看法，盧秀燕向蔣萬安表示恭喜，“沒有繳交碳費的城市，代表沒有重大污染，永續淨零做得很成功”，但其他縣市沒那麼幸運，台中市有全台規模最大的火力發電廠，地方有許多永續淨零的工作要做，明年起這些城市的業者將依碳排放量繳交費用，稅收應取之於地方、用之於地方，推動環保永續淨零工作，非常合理。



蔣萬安也呼應盧秀燕，認同稅收應該要取之於地方、用之於地方，他表示，地方政府在第一線進行減碳淨零非常辛苦，但巧婦難為無米之炊，若撥給一定比例給地方政府，就能更有效率運用碳費，讓環境永續，呼籲“中央”要瞭解、聆聽地方心聲，在碳費整體配比上給予地方大大支持。