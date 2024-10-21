核三2號機大修核電歸零　台電：供電充足

各機組發電量。（圖:截自台電網站） 中評社屏東10月21日電／台電核三廠預計明年除役，1號機今年7月底停止運轉，今天起2號機進行機組大修作業，工期預估約41天，暫時核電歸零。台電官網顯示，目前各機組發電供電充足。



核能安全會日前公告指出，核三廠2號機20日逐步降載停機，21日開始進行機組第28次大修作業，為下一運轉週期執行設備維護保養及爐心燃料填換等作業。大修工期預估約41天，實際期程將依現場作業情形而調整。



核安會提醒，核三廠2號機停機期間，執行機組降溫過程將會排放清潔白色水蒸汽，民眾可放心。另外，大修期間核安會將執行電廠大修視察，以確認核三廠確實依相關程序執行大修作業。



台電規劃核三廠明年除役轉型，預計設置面積55公頃太陽能光電廠，而核電暫時歸零，讓核三廠所在地屏東恆春居民有感，地方臉書（Facebook）社團掀起一波討論，不少民眾關注後續光電板設置，是否對當地生態造成負面影響；也有人關心這段期間供電。



台電今年8月說明會中，光電板廠商曾回應居民對光電板疑慮，承諾後續將提供水質監測數據。供電部分，根據台電官網，目前各機組發電量供電充足，截至下午2時，以燃氣約30%佔比最高，其次是燃煤約19%，太陽能約17.7%，民營電廠燃氣約16.5%，風力約7.7%，民營電廠燃煤約5.8%，汽電共生約3.6%。



