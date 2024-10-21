台灣9月外銷訂單連7紅　陸港接單佔2成

9月外銷訂單537.9億美元，年增4.6%。（照片：台“經濟部”網站） 中評社台北10月21日電／受惠人工智慧（AI）、高效能運算及雲端產業等需求持續，台“經濟部”今天公布9月外銷訂單統計為537.9億美元，年增4.6%，為歷年同月第3高，且連續7個月正成長；累計前9月訂單金額4289億美元，年增3.7%。



台“經濟部”資料指出，9月前3大接單市場，分別為美國（占比33.5%）、中國大陸和香港（占比20.4%）、東協（占比17.4%）。



觀察7大主要貨品類別，受惠於人工智慧（AI）和雲端產業需求不墜，帶動伺服器訂單續強，資訊通信產品9月金額176億美元，年增7%；另一方面，AI、高效能運算等新興科技應用，帶動IC製造、晶片通路訂單續增，使電子產品9月金額來到190.1億美元，年增10.5%。



9月光學器材接單金額18.8億美元，年增3.3%；基本金屬製品接單金額20億美元，年增4.3%；機械產品16.1億美元，年增3.6%。



9月塑橡膠製品接單金額15.3億美元，年減1.1%，主因在於塑膠原料持續受到海外同業產能開出，影響接單動能；化學品接單金額13.7億美元，年減8.5%，主因國際油價走跌，加上持續受到海外同業產能開出影響，導致接單減少。



