澎湖咸水煙三部曲琴聲迴盪古堡 滿場感動

美猴王朱陸豪深厚京劇功底與幽默風趣表演。（澎管處提供） 中評社澎湖10月21日電／2024澎湖咸水煙藝術季三部曲“群島的美聲”20日由大提琴家張正傑攜手台灣頂尖聲樂家、美猴王朱陸豪及鋼琴家呂冠葶等在“西台古堡”演出，琴聲在古堡迴盪，為滿場民眾帶來美好與感動。



觀光署澎湖風景區管理處所舉辦的“2024澎湖咸水煙藝術季”二部曲沙灘歌劇院及三部曲古堡音樂會，19、20日兩天分別在隘門沙灘與西台古堡推出“湧浪的琴音”及“群島的美聲”。由於屬於少見創意活動，雖然東北季風凜冽，都吸引滿場民眾前往欣賞，民眾反應熱烈，未來期盼還有類似這種少見音樂活動。



“群島的美聲”20下午一連2場在西台古堡演出，張正傑精湛琴藝技巧及富有情感詮釋、朱陸豪深厚京劇功底與幽默風趣表演，及2大師對話如絲般流暢、精彩絕倫，樂音餘韻不僅在古堡各個角落迴響，更深深觸動觀眾心靈，多次贏得滿場掌聲與笑聲。



澎湖風景區管理處在秋冬季推出的“2024澎湖咸水煙藝術季”，自12日起至26日推出系列活動，除了咸水花火首部曲外，“湧浪的琴音”二部曲及西台古堡“群島的美聲”三部曲，則分別在19日與20日在隘門沙灘與西台古堡等演出，最終章“咸水的舞浪”，則將於26日在西嶼二崁、大菓葉與馬公觀音亭園區，由何曉玫舞團快閃演出。