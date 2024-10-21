新北市舉辦原住民族聯合文化活動　千人共舞

新北市政府20日舉辦原住民族聯合文化活動，吸引數千名原民參與，尤其是千人圍舞，場面壯觀。 (新北市政府提供) 中評社台北10月21日電／新北市政府20日在市民廣場舉辦原住民族聯合文化活動，吸引數千名原民參與，尤其是千人圍舞，場面壯觀。中國國民黨新北市長侯友宜表示，規劃於樹林大柑園地區設立原住民族文化園區。



新北市政府原民局指出，今年活動主題為“以海為路”，象徵原住民族與海洋的深厚連結，並強化與南島語族的交流，透過傳統儀式、樂舞展演及原創市集等活動，展現台灣原住民族文化的多樣性。



新北市長侯友宜到場致意並加入原民的千人圍舞活動，場面壯觀。侯友宜表示，市府對於原住民族文化的保存與推廣不遺餘力，尤其今年活動特別針對青年族群設計，不僅首次將活動時間延長至夜間，並在活動場邊辦理“原青論壇”，成功吸引大量年輕族人參與。



本次活動亮點之一是首次舉辦的“原青論壇”，邀請到來自各族的青年分享自己在現代社會中如何平衡傳統與創新，將文化成為生活一部分，從新視角探討當代原住民族議題，在場青年族人開啟討論，猶如新生的海潮，為文化傳承注入活力，展現未來文化發展的多元可能性。



此外，今年的活動時間首次延長至夜晚，傳統的族語歌謠比賽增設族語原創歌曲組與原民Rapper組。年輕創作者以現代音樂形式重新詮釋族語，突破了語言的障礙，讓觀眾感受到了音符中深藏的歷史情感。



侯友宜提到，透過這樣的文化盛會，不僅能夠加強都會區青年對文化的認同感與自信心，更為世代傳承注入了新的動能，因此，市府計劃於樹林大柑園地區規劃設立原住民族文化園區，作為未來固定的文化活動場域，成為推廣原住民族語言與文化的重要基地。

